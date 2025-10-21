18:14:29 Вторник, 21 октября
Под Пензой завели уголовное дело на нетрезвого водителя, попавшего в ДТП по пути в детский сад

10:26 | 21.10.2025 | Криминал

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Водитель автомобиля «Kia Spectra», попавший в ДТП в Пензенском районе Пензенской области по пути в детский сад, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Под Пензой завели уголовное дело на нетрезвого водителя, попавшего в ДТП по пути в детский сад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции получили информацию о дорожно-транспортном происшествии в Пензенском районе. По прибытии на место ДТП в процессе общения с водителем автомобиля «Kia Spectra» у него были выявлены признаки алкогольного опьянения, в частности, запах алкоголя. Сотрудники полиции предложили мужчине пройти освидетельствование, которое показало, что подозреваемый находится в состоянии опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее он был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина признал свою вину и пояснил, что употребил алкоголь дома, но спустя некоторое время ему потребовалось сесть за руль, чтобы забрать ребенка из детского сада. По пути следования он не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с другим участником дорожного движения», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


