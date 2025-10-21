В Пензе трое молодых людей обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах предъявлено троим жителям Пензы, двое из которых несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, в сентябре 2025 года трое жителей города Пензы, двое из которых несовершеннолетние, решили заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. Соучастники в ходе переписки в сети интернет получили сведения о местонахождении «закладки». Один из фигурантов забрал ее и передал приятелю, который вместе с другим знакомым расфасовал наркотик на более мелкие партии и в тот же день оборудовал новый тайник на территории Октябрьского района города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что преступный умысел не был доведен обвиняемыми до конца, поскольку они были задержаны сотрудниками полиции.

«В ходе личных досмотров и осмотра места происшествия правоохранителями изъято несколько свертков с наркотическим средством», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — поясняется в пресс-релизе.