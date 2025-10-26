00:25:20 Понедельник, 27 октября
Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке «Nissan X-Trail» через интернет

09:11 | 26.10.2025 | Криминал

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1960 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля «Nissan X-Trail» по объявлению в интернете.

Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке «Nissan X-Trail» через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Гражданин рассказал, что в сети интернет обнаружил объявление о продаже автомобиля «Nissan X-Trail» за 800 тыс. рублей. Пенсионера заинтересовало данное предложение. Связавшись с продавцом, он договорился с ним о покупке и доставке транспортного средства. Через несколько дней заявитель отправился в банк, где через банкомат перечислил на предоставленный злоумышленником счет полную стоимость покупки. После этого продавец перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.


Актуальное

