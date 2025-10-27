В Заречном мужчина, перечисливший более 1 млн. рублей предоплаты за арматуру, стал жертвой мошенничества Криминал

Заречный, 27 октября 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1964 года рождения, перечисливший более 1 млн. рублей в качестве предоплаты за арматуру, стал жертвой мошенничества.

«Гражданин сообщил, что ему поступил звонок от неизвестного, который предложил мужчине приобрести арматуру. [...] Они обговорили полную стоимость в размере более 2 млн. рублей и способ доставки товара. Через некоторое время, доверившись звонившему, зареченец осуществил предоплату 50% стоимости покупки в размере более 1 млн. рублей. Однако после перевода денежных средств неизвестный перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.