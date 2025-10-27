14:02:43 Понедельник, 27 октября
Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за призывы к экстремизму

10:39 | 27.10.2025 | Криминал

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, которым житель региона 2002 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за призывы к экстремизму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что осужденный посредством интернет-мессенджера Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении русских и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом ведомства.

«Ему назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства», — уточняется в тексте.


