Поставка медоборудования в новую взрослую поликлинику Кузнецка полностью завершена Медицина

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Поставка медицинского оборудования в новую взрослую поликлинику Кузнецка Пензенской области полностью завершена. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Оснащаем оборудованием новую пятиэтажную поликлинику Кузнецка, которую мы построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поставки аппаратуры полностью завершены, общая стоимость составила порядка 500 млн. рублей», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 24 декабря.

По словам главы региона, более 2,6 тыс. единиц оборудования сейчас вводится в эксплуатацию и проходит процедуру лицензирования.

«Поликлиника станет уникальным для Кузнецка лечебным учреждением, где в одном месте будет собрано столько высокотехнологичного диагностического оборудования: компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса, эндоскопическая аппаратура. Поликлиника также будет укомплектована необходимым количеством врачей-специалистов, чтобы пациенты могли проходить качественное медицинское обследование», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Поставил задачу — в конце первого квартала 2026 года запустить поликлинику в работу. С этого момента в Кузнецке начнется качественно новый этап в развитии местной медицины», — добавил он.