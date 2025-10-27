14:02:46 Понедельник, 27 октября
Житель Пензы перевел около 2,6 млн. рублей на «безопасные счета»

11:00 | 27.10.2025 | Криминал

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1961 года рождения после телефонного общения с мошенниками перевел около 2,6 млн. рублей на «безопасные счета».

Житель Пензы перевел около 2,6 млн. рублей на «безопасные счета». Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником Росфинмониторинга, предупредил, что по банковским счетам собеседника замечена подозрительная активность и предложил ему поместить сбережения на «безопасный счет».

«Заявитель, не задумываясь, отправился в ближайшее отделение банка, где обналичил денежные средства в сумме 1,7 млн. рублей, пояснив работнику банка, что деньги необходимы ему для покупки автомобиля. После этого, используя мобильное приложение, потерпевший перевел денежные средства на указанные мошенниками счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день, выполняя инструкции злоумышленников, он вновь отправился в банк, снял еще 850 тыс. рублей и перевел на «безопасные счета».

«Осознав, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


