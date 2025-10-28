В Пензе три человека осуждены за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к компьютерной информации Криминал

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы признал троих жителей региона виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Двоим из них назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, сроком на 1 год, третьему — штраф в размере 210 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, сроком на 11 месяцев», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как установлено в суде, один из злоумышленников вступил в преступный сговор с двумя сотрудниками офиса оператора сотовой связи с целью неправомерного доступа к базе данных абонентов и получения сведений о телефонных переговорах частного лица.

«Противоправная деятельность указанных граждан выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что приговор суда вступил в законную силу.