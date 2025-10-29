18:31:54 Среда, 29 октября
В Пензе у девяти задержанных полицией дроповодов изъяты 30 млн. рублей и шесть дорогостоящих иномарок

13:16 | 29.10.2025 | Криминал

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Более 30 млн. рублей, шесть дорогостоящих иномарок, 80 банковских и SIM-карт, оформленных на других лиц, а также мобильные телефоны и компьютерная техника изъяты в ходе обысков, проведенных в рамках расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», которое возбуждено по материалам УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Фото: 58.мвд.рф

«По версии правоохранителей, организованная группа — девять неработающих жителей столицы региона в возрасте от 20 до 35 лет, двое из которых ранее судимы, — с июня прошлого года занималась приобретением платежных карт у местных жителей, знакомых и трудовых мигрантов, выплачивая им от 5 до 30 тыс. рублей. Полученный доступ к расчетным счетам они использовали, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ежемесячный объем транзакций превышал 50 млн. рублей.

«Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что двое фигурантов в настоящее время находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

«Расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов их противоправной деятельности», — отмечается в пресс-релизе.


Актуальное

