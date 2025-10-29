18:31:53 Среда, 29 октября
В Пензе вступил в силу приговор отцу и сыну, которые обещали призывнику за 600 тыс. рублей решить вопрос об освобождении от службы в армии

17:18 | 29.10.2025 | Криминал

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Приговор Октябрьского районного суда Пензы, которым 56-летний мужчина и его 26-летний сын, обещавшие призывнику содействие в решении вопроса об освобождении от службы в армии, признаны виновными в покушении на мошенничество, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В Пензе вступил в силу приговор отцу и сыну, которые обещали призывнику за 600 тыс. рублей решить вопрос об освобождении от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Купить фотографию

«Суд установил, что в августе 2023 года подсудимые узнали от своего знакомого о желании одного молодого человека призывного возраста, имеющего проблемы со здоровьем, быть зачисленным в запас в связи с освобождением от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и решили за счет этого обогатиться. Они, ссылаясь на наличие серьезных связей, предложили помочь в решении вопроса и оценили свою услугу в 600 тыс. рублей. Создавая видимость реальных активных действий, они контролировали процесс прохождения призывником военно-врачебной комиссии, получили от него необходимые документы, встречались с его матерью. Но на самом деле никакую помощь им не оказывали», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что молодой человек на законных основаниях по решению призывной комиссии Пензенской области был зачислен в запас в связи с освобождением от призыва на военную службу по состоянию здоровья и в начале 2024 года получил военный билет.

«Узнав об этом, злоумышленники стали требовать оговоренную сумму, ссылаясь на то, что вопрос с зачислением в запас был решен при их содействии. Однако за это время потерпевший понял, что его вводили в заблуждение, и сообщил об этом в правоохранительные органы», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области в феврале 2024 года.

«За совершение неоконченного преступления суд назначил каждому подсудимому наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием из их заработной платы в доход государства 15%. Приговор был обжалован защитниками осужденных и оставлен без изменения коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда», — говорится в пресс-релизе.


