Житель Пензы подозревается в незаконном сбыте гражданского оружия Криминал

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения подозревается в незаконном сбыте гражданского оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе поступила информация о том, что местный житель 1988 года рождения причастен к незаконному обороту гражданского оружия. Полицейскими установлено, что мужчина сбыл пневматическую винтовку за 70 тыс. рублей. Указанное оружие было изъято сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленное на исследование оружие является пневматической винтовкой, в конструкцию которой внесены изменения с целью увеличения ее мощности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина приобрел эту винтовку в интернет-магазине за 64 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — уточняется в тексте.