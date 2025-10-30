11:21:39 Четверг, 30 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы подозревается в незаконном сбыте гражданского оружия

11:09 | 30.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения подозревается в незаконном сбыте гражданского оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы подозревается в незаконном сбыте гражданского оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе поступила информация о том, что местный житель 1988 года рождения причастен к незаконному обороту гражданского оружия. Полицейскими установлено, что мужчина сбыл пневматическую винтовку за 70 тыс. рублей. Указанное оружие было изъято сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий и направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленное на исследование оружие является пневматической винтовкой, в конструкцию которой внесены изменения с целью увеличения ее мощности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина приобрел эту винтовку в интернет-магазине за 64 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель
В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель
Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама