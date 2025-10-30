В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Криминал

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность женщины, подозреваемой в краже 50 тыс. рублей со счета пенсионерки, которая пыталась оплатить услуги ЖКХ через терминал в банке, а затем забыла завершить сеанс и покинула отделение.

«Ею оказалась 39-летняя жительница Пензы. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что пришла в отделение банка, чтобы обналичить свои сбережения. Злоумышленница увидела, что стоявшая перед ней около терминала пенсионерка не закончила сеанс и оставила открытым личный кабинет. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, злоумышленница обналичила чужие денежные средства. Затем она положила их в свой кошелек и ушла домой. Похищенные деньги подозреваемая потратила на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.