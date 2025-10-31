Пенсионерка из Пензы после звонков мошенников отправилась в Москву, чтобы передать деньги незнакомке Криминал

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1941 года рождения стала жертвой телефонных мошенников, которые сначала выманили у нее паспортные данные, а затем убедили отдать все сбережения, чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование экстремистских организаций.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, первым женщине позвонил незнакомец, который сообщил о необходимости заменить счетчики электроэнергии и предложил продиктовать данные паспорта.

«Через несколько дней пенсионерка получила новый звонок. На этот раз звонила незнакомка, представившаяся сотрудницей силового ведомства. Она заявила, что мошенники открыли на имя женщины счета, через которые финансируются экстремистские организации. Под предлогом возможной уголовной ответственности звонившая потребовала от пенсионерки передать ей все ее сбережения. Следуя указаниям звонившей, пензячка купила билет на поезд и проследовала в город Москву, где передала 390 тыс. рублей неизвестной», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».