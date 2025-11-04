Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Пензы 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения лишилась 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником телекоммуникационной компании, заявил о необходимости продления договора на услуги связи и убедил собеседницу продиктовать номер СНИЛС.

«На следующий день ей поступил еще один звонок от неизвестной, которая заявила, что пенсионерка общалась с мошенниками, завладевшими ее персональными данными. Злоумышленница убедила женщину перевести свои сбережения якобы для того, чтобы их спасти. Следуя указаниям звонившей, пенсионерка перевела 500 тыс. рублей на указанный ею счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».