23:16:12 Вторник, 4 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Пензы 500 тыс. рублей

11:14 | 04.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 4 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения лишилась 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Пензы 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником телекоммуникационной компании, заявил о необходимости продления договора на услуги связи и убедил собеседницу продиктовать номер СНИЛС.

«На следующий день ей поступил еще один звонок от неизвестной, которая заявила, что пенсионерка общалась с мошенниками, завладевшими ее персональными данными. Злоумышленница убедила женщину перевести свои сбережения якобы для того, чтобы их спасти. Следуя указаниям звонившей, пенсионерка перевела 500 тыс. рублей на указанный ею счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке
Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан
В ДТП в Нижнеломовском районе погиб мужчина В Пензенской области 5-28 ноября пройдет межрегиональный фестиваль хоровой музыки имени А.А. Архангельского
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама