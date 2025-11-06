Житель Пензенской области после общения с мошенницей оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 1967 года рождения лишился 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу банка.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленница сказала собеседнику, что некие лица оформили на него кредит и пытаются похитить денежные средства.

«Звонившая убедила собеседника самостоятельно оформить в ближайшем банке кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленницей. Следуя инструкциям незнакомки, он выполнил все ее требования. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».