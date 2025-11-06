18:10:05 Четверг, 6 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области после общения с мошенницей оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на «безопасный счет»

11:08 | 06.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 1967 года рождения лишился 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу банка.

Житель Пензенской области после общения с мошенницей оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленница сказала собеседнику, что некие лица оформили на него кредит и пытаются похитить денежные средства.

«Звонившая убедила собеседника самостоятельно оформить в ближайшем банке кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленницей. Следуя инструкциям незнакомки, он выполнил все ее требования. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки
В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе
В Пензе вступил в силу приговор отцу и сыну, которые обещали призывнику за 600 тыс. рублей решить вопрос об освобождении от службы в армии Олег Денисов проверил благоустройство территорий Ленинского района Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама