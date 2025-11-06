В Нижнеломовском районе завершено расследование дела о покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего гражданина иностранного государства в покушении на дачу взятки должностному лицу завершено в Нижнеломовском районе Пензенской области.

«По данным следствия, в сентябре 2025 года на территории Нижнеломовского района инспекторами дорожно-патрульной службы МО МВД России «Нижнеломовский» был остановлен автобус под управлением 39-летнего мужчины. В ходе проверки документов у пятерых пассажиров автобуса выявлены нарушения режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, то есть совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что водитель автобуса, находясь в отделении полиции, попытался передать участковому уполномоченному взятку за непривлечение пассажиров автобуса к административной ответственности.

«Полицейский от получения взятки отказался. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.