В Наровчатском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

17.11.2025

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Житель Наровчатского района Пензенской области 1991 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Наровчатском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Наровчатскому району обратилась местная жительница 1997 года рождения. Гражданка рассказала, что супруг душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал дома алкогольные напитки. Это не понравилось его супруге, и она начала высказывать ему свое недовольство. Разозлившись, подозреваемый схватил потерпевшую за шею и начал душить, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после того, как женщина пригрозила, что вызовет полицию, злоумышленник отпустил ее и ушел к своей матери, однако через некоторое время вернулся и начал стучать в дверь и окна.

«Испугавшись, женщина позвонила в полицию. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


Актуальное

