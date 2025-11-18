17:07:07 Вторник, 18 ноября
Пензенец лишился более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

09:14 | 18.11.2025 | Криминал

Пенза, 18 ноября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился брокером и предложил заработать на инвестициях, лишился более 400 тыс. рублей.

Пензенец лишился более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Специалист» убедил мужчину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов ему необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. [...] Поверив обещаниям, [...] потерпевший в течение нескольких дней перечислил более 400 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Через некоторое время пензенец понял, что стал жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


