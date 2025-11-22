В Пензе подросток угнал автомобиль, чтобы покататься Криминал

Пенза, 22 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего жителя Пензы, который угнал автомобиль «ВАЗ-2108», чтобы покататься.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением об угоне обратился владелец транспортного средства – мужчина 1984 года рождения и пояснил, что машина была припаркована около дома на улице Рахманинова, позже полицейские обнаружили угнанный автомобиль со следами ДТП на территории одного из садоводческих товариществ в Октябрьском районе Пензы.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен местный житель 2010 года рождения. Молодой человек раскаялся и признался в содеянном. Он пояснил, что специально пришел в чужой двор ночью, чтобы совершить данное преступление. Проникнув внутрь автомобиля, он запустил двигатель [...] и отправился кататься, планируя вернуть машину на место. Однако, встретившись с приятелями, он передал управление одному из них. В результате водитель не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на дерево. После этого молодой человек отогнал поврежденное транспортное средство в безлюдное место, чтобы затруднить его обнаружение, и направился домой, где и был задержан полицией», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.