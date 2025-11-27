В Пензе двое подростков предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта Криминал

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух подростков в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«По данным следствия, двое несовершеннолетних решили заработать денежные средства путем совершения поджогов оборудования критической информационной инфраструктуры. В период с 25 октября по 8 ноября 2024 года, выполняя указания, полученные в ходе переписки в сети интернет, действуя из корыстных побуждений, обвиняемые совершили поджоги трех базовых станций операторов сотовой связи на территории города Пензы. За совершение противоправных действий несовершеннолетние получали вознаграждение в виде цифровых финансовых активов, которые один из них впоследствии продавал на платформе одного из мессенджеров, тем самым легализуя их. Операторам сотовой связи в результате поджогов причинен материальный ущерб на сумму более 545 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«В ходе предварительного следствия соучастники преступления по решению суда содержались под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

«Следственное управление напоминает, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — добавляется в сообщении.