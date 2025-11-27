11:06:05 Четверг, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое подростков предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта

10:25 | 27.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух подростков в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В Пензе двое подростков предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, двое несовершеннолетних решили заработать денежные средства путем совершения поджогов оборудования критической информационной инфраструктуры. В период с 25 октября по 8 ноября 2024 года, выполняя указания, полученные в ходе переписки в сети интернет, действуя из корыстных побуждений, обвиняемые совершили поджоги трех базовых станций операторов сотовой связи на территории города Пензы. За совершение противоправных действий несовершеннолетние получали вознаграждение в виде цифровых финансовых активов, которые один из них впоследствии продавал на платформе одного из мессенджеров, тем самым легализуя их. Операторам сотовой связи в результате поджогов причинен материальный ущерб на сумму более 545 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что фигуранты уголовного дела были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«В ходе предварительного следствия соучастники преступления по решению суда содержались под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

«Следственное управление напоминает, что за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама