Житель Мокшанского района, ударивший судебного пристава, проведет в колонии 3 года

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Три года проведет в колонии общего режима 39-летний житель Мокшанского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«По делу установлено, что в феврале 2024 года мужчина со своей матерью планировали пройти в здание мировых судей Мокшанского района. При входе матери осужденного в помещение сработал сигнал металл-детектора, свидетельствующий о возможном наличии при ней запрещенных предметов. Судебные приставы, обеспечивающие установленный порядок деятельности суда, попросили женщину предъявить документы и предоставить ручную кладь для осмотра, на что она ответила отказом. Аналогичным отказом в предоставлении документов ответил и осужденный. Они попытались пройти без разрешения и отказывались покинуть помещение, несмотря на предупреждения судебных приставов о применении физической силы. Поскольку мужчина проигнорировал законные требования, со стороны судебного пристава к нему была применена физическая сила, а также специальное средство — наручники. При этом осужденный вел себя агрессивно, активно сопротивлялся, а затем нанес удар рукой в область лба одному из сотрудников. Судебно-медицинская экспертиза установила телесные повреждения у потерпевшего — сотрясение головного мозга и кровоподтек лобной области», — говорится в сообщении, размещенного на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что мужчина вину не признал, пояснил, что удар он не наносил, а напротив — это его избили судебные приставы.

«[В сентябре 2025 года мужчина] приговором Мокшанского районного суда [...] признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ. [...] Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. [...] Не согласившись с решением суда, осужденным и его адвокатом поданы апелляционные жалобы, в которых они настаивали на невиновности и просили оправдать. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.