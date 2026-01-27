Олег Мельниченко поручил поздравить каждого из живущих в Пензенской области блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Общество

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания облправительства поручил главам муниципальных образований поздравить каждого из живущих в регионе блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Сегодня отмечается важная памятная дата в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года Красная армия разгромила группировку вражеских войск под городом на Неве. 872 дня длилась жестокая осада, но ни голод, ни холод, ни воздушные налеты и артиллерийские обстрелы не сломили жителей Ленинграда», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что за освобождение города сражались тысячи пензенцев, регион принял 15 ленинградских предприятий и более 8 тыс. эвакуированных жителей.

«Многие из них — педагоги, врачи, инженеры, рабочие — сыграли важную роль в дальнейшем развитии Пензенской области. Сегодня в регионе проживают 35 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — в Пензе, Заречном, в Кузнецке, а также Наровчатском, Каменском, Неверкинском, Нижнеломовском, Пензенском, Сосновоборском и Спасском районах области. Хочу попросить глав этих муниципальных образований поздравить сегодня каждого блокадника», — сказал губернатор.

«Эти люди заслужили особое внимание со стороны органов власти. Они уже в преклонном возрасте, маломобильны. Прошу, чтобы День освобождения Ленинграда прошел в заботе о них. Конечно, забота и внимание не должны ограничиваться праздником, они должны быть постоянными, но сегодня очень важная дата», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.