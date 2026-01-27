В Пензенской области в связи с морозной погодой сотрудники МЧС уделяют особое внимание профилактике пожаров в частном секторе Общество

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области в связи с морозной погодой уделяют особое внимание профилактике пожаров в частном секторе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На территории Пензенской области продолжается комплекс профилактических мероприятий по недопущению пожаров в частном жилом секторе. Проводятся заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактические рейды с установкой автономных дымовых пожарных извещателей и разъяснительная работа с населением. Особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноко проживающим престарелым гражданам и людям, входящим в группу риска», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону.

В нем указано, что с начала 2025 года в Пензенской области произошло 111 пожаров, погибли 7 человек; основные причины пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации печного или электрического оборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

«В морозную погоду населению стоит быть особо внимательным к своим отопительным приборам, не допускать перекала печи и перегруза электросети. Сохранность жизни, здоровья и имущества в первую очередь зависит от самого человека, его внимательности и ответственности», — подчеркивается в тексте.