20:05:23 Вторник, 27 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в связи с морозной погодой сотрудники МЧС уделяют особое внимание профилактике пожаров в частном секторе

15:47 | 27.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области в связи с морозной погодой уделяют особое внимание профилактике пожаров в частном секторе.

В Пензенской области в связи с морозной погодой сотрудники МЧС уделяют особое внимание профилактике пожаров в частном секторе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На территории Пензенской области продолжается комплекс профилактических мероприятий по недопущению пожаров в частном жилом секторе. Проводятся заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактические рейды с установкой автономных дымовых пожарных извещателей и разъяснительная работа с населением. Особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноко проживающим престарелым гражданам и людям, входящим в группу риска», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону.

В нем указано, что с начала 2025 года в Пензенской области произошло 111 пожаров, погибли 7 человек; основные причины пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации печного или электрического оборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

«В морозную погоду населению стоит быть особо внимательным к своим отопительным приборам, не допускать перекала печи и перегруза электросети. Сохранность жизни, здоровья и имущества в первую очередь зависит от самого человека, его внимательности и ответственности», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
В селе Секретарка огонь уничтожил деревянный гараж При пожаре в Башмаково пострадала женщина
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в ресторане быстрого питания В селе Старое Захаркино при пожаре в частном доме погиб мужчина
В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама