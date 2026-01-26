В Кузнецке мужчина выстрелил из пневматической винтовки в соседа, который решил убрать с дороги снежные булыжники Криминал

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» возбуждено против 43-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, выстрелившего из пневматической винтовки в соседа, который решил убрать с дороги снежные булыжники.

«В ОМВД России по городу Кузнецку с заявлением о преступлении обратился местный житель 1986 года рождения. Гражданин рассказал, что, двигаясь по улице в жилом секторе, обнаружил снежные булыжники, препятствующие проезду. Он остановился, чтобы убрать их, однако в этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна дома», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность мужчины, причастного к совершению данного преступления.

«Подозреваемый [...] пояснил, что, находясь дома, увидел из окна, как потерпевший якобы разбрасывал снежные булыжники в сторону его участка. Недовольный действиями соседа мужчина взял свою пневматическую винтовку и, не выходя из дома, выстрелил ему в плечо», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.