В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном производстве жидкостей для вейпов на сумму более 103 млн. рублей

17:27 | 26.01.2026 | Криминал

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес приговор двоим местным жителям по уголовному делу о незаконном производстве жидкостей для вейпов на сумму более 103 млн. рублей.

В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном производстве жидкостей для вейпов на сумму более 103 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что двое мужчин на территории города Пензы организовали производство никотиносодержащих жидкостей для электронных систем доставки никотина без обязательной маркировки и лицензии, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Соучастники с привлечением наемных рабочих, не осведомленных об их преступном умысле, в специально арендованном помещении изготавливали жидкость для вейпов, разливали ее по флаконам объемом 30 мл, наклеивали брендированную клейкую ленту с логотипами торговых марок, упаковывали и хранили для последующего сбыта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в декабре 2024 года, из незаконного оборота изъято более 81 тыс. флаконов с никотиносодержащей жидкостью общей стоимостью свыше 103 млн. рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 3,1 млн. рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


Актуальное

