В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном производстве жидкостей для вейпов на сумму более 103 млн. рублей Криминал

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес приговор двоим местным жителям по уголовному делу о незаконном производстве жидкостей для вейпов на сумму более 103 млн. рублей.

«В суде установлено, что двое мужчин на территории города Пензы организовали производство никотиносодержащих жидкостей для электронных систем доставки никотина без обязательной маркировки и лицензии, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Соучастники с привлечением наемных рабочих, не осведомленных об их преступном умысле, в специально арендованном помещении изготавливали жидкость для вейпов, разливали ее по флаконам объемом 30 мл, наклеивали брендированную клейкую ленту с логотипами торговых марок, упаковывали и хранили для последующего сбыта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в декабре 2024 года, из незаконного оборота изъято более 81 тыс. флаконов с никотиносодержащей жидкостью общей стоимостью свыше 103 млн. рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 3,1 млн. рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.