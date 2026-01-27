Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Общество

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Дорогие ветераны войны и труда! Уважаемые земляки! Сегодня мы отмечаем памятную дату в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года Красная армия разгромила группировку вражеских войск. Фашисты были отброшены от города на Неве. Почти 900 дней длилась самая жестокая блокада прошлого века. Но голод, холод, воздушные налеты и артиллерийские обстрелы не сломили город и его жителей. Блокадный Ленинград стал символ мужества, воли к Победе, гражданского достоинства и торжества справедливости», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что жители Пензенской области по праву ощущают причастность к великому подвигу времен Великой Отечественной войны.

«За освобождение Ленинграда сражались тысячи пензенцев. Наш город принял 15 ленинградских предприятий, успевших вывезти оборудование, и более 8 тыс. эвакуированных жителей. Многие из них — педагоги, врачи, инженеры, рабочие — сыграли огромную роль в развитии нашего региона», — напомнил Олег Мельниченко.

«В наши дни мы воспитываем молодежь на примерах героизма и самопожертвования ленинградцев, гордимся воинами-освободителями, продолжаем заботиться о блокадниках, которые проживают в Пензенской области. Память о всенародном подвиге всегда будет жить в наших сердцах!» — добавил губернатор.