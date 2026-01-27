В Пензе прошло памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Общество

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось в Пензе во вторник, 27 января.

Фото: Pgduma.ru

Представители власти, общественных организаций, участники специальной военной операции, юнармейцы, а также студенты и школьники возложили цветы и венки к памятнику «Героям блокадного Ленинграда», установленному на Западной поляне.

Память погибших ленинградцев и защитников города присутствующие почтили минутой молчания.

Кроме того, 27 января в Пензе состоялась акция «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о том, через что пришлось пройти жителям Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня — до 27 января 1944 года.

Захвату города, названного в честь Ленина, немецкое командование придавало особое военное и политическое значение: его взятие стало бы символом грядущего падения Советского Союза. Однако сломить дух ленинградцев фашистам не удалось.

За время блокады от голода и обстрелов погибли свыше 641 тыс. жителей, по другим данным — не менее 1 млн. человек.

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем и боеприпасами.

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошли в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.