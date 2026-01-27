20:05:33 Вторник, 27 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошло памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

16:32 | 27.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялось в Пензе во вторник, 27 января.

В Пензе прошло памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото: Pgduma.ru

Представители власти, общественных организаций, участники специальной военной операции, юнармейцы, а также студенты и школьники возложили цветы и венки к памятнику «Героям блокадного Ленинграда», установленному на Западной поляне.

Память погибших ленинградцев и защитников города присутствующие почтили минутой молчания.

Кроме того, 27 января в Пензе состоялась акция «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о том, через что пришлось пройти жителям Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня — до 27 января 1944 года.

Захвату города, названного в честь Ленина, немецкое командование придавало особое военное и политическое значение: его взятие стало бы символом грядущего падения Советского Союза. Однако сломить дух ленинградцев фашистам не удалось.

За время блокады от голода и обстрелов погибли свыше 641 тыс. жителей, по другим данным — не менее 1 млн. человек.

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем и боеприпасами.

Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошли в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года.


Читайте также
В селе Секретарка огонь уничтожил деревянный гараж При пожаре в Башмаково пострадала женщина
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в ресторане быстрого питания В селе Старое Захаркино при пожаре в частном доме погиб мужчина
В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама