Глава Пензы поздравил молодежь с Днем российского студенчества

12:00 | 25.01.2026 | Общество

Пенза, 25 января 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается 25 января.

Фото: Penza-gorod.ru

«Студенческие годы — незабываемый период в жизни любого человека. Яркая пора поисков и открытий, когда смелые планы рождаются каждый день, а энергии достаточно для их воплощения. Именно нашей молодежи — будущим инженерам, врачам, ученым, программистам, учителям и другим специалистам — предстоит решать те задачи, которые определят завтрашний день», — подчеркнул Олег Денисов.

«Со своей стороны муниципалитет старается делать все возможное, чтобы эти идеи получали шанс для реализации здесь, в столице Сурского края. Чтобы новые проекты пензенских студентов и их свежий взгляд на привычные задачи помогали в развитии города — двигали вперед науку, экономику, спорт, обогащали и наполняли новыми смыслами культурную жизнь», — добавил глава Пензы.

Он пожелал молодым людям надежных друзей и уверенности в каждом начинании.

«Двигайтесь вперед, открывайте новое и знайте, что город верит в вас», — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Актуальное

