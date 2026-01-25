20:52:20 Воскресенье, 25 января
В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре

11:36 | 25.01.2026 | Происшествия

Пенза, 25 января 2026. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 63-летнего мужчины при пожаре, который произошел в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области.

В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 24 января 2026 года в помещении на улице Заречной в селе Сосновка Бессоновского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 63-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования», — сказано в тексте.


