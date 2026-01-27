Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля Криминал

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. 57-летний житель Сердобского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля через интернет.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина разместил объявление о намерении приобрести двигатель, после чего ему позвонил неизвестный, с которым он договорился о покупке.

«Продавец потребовал внести задаток за товар, на что потерпевший согласился. С помощью мобильного банковского приложения мужчина перечислил на предоставленные злоумышленником счета около 400 тыс. рублей. Однако после произведенной оплаты звонивший перестал выходить на связь, и потерпевший понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».