20:04:27 Вторник, 27 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля

09:39 | 27.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. 57-летний житель Сердобского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля через интернет.

Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина разместил объявление о намерении приобрести двигатель, после чего ему позвонил неизвестный, с которым он договорился о покупке.

«Продавец потребовал внести задаток за товар, на что потерпевший согласился. С помощью мобильного банковского приложения мужчина перечислил на предоставленные злоумышленником счета около 400 тыс. рублей. Однако после произведенной оплаты звонивший перестал выходить на связь, и потерпевший понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В селе Секретарка огонь уничтожил деревянный гараж При пожаре в Башмаково пострадала женщина
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в ресторане быстрого питания В селе Старое Захаркино при пожаре в частном доме погиб мужчина
В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама