До двух лет лишения свободы грозит жительнице Тамбовской области, воровавшей продукты из магазинов в Каменском районе Криминал

Пенза, 25 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Тамбовской области 1998 года рождения, которая воровала продукты из магазинов в Каменском районе Пензенской области.

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщина похитила из двух продуктовых магазинов мясную продукцию на сумму около 20 тыс. рублей.

«Злоумышленница дала признательные показания, [...] пояснила, что в Каменский район она приехала для того, чтобы устроиться на работу. Однако, так и не осуществив свои планы, она решила не возвращаться с пустыми руками. Для этого подозреваемая отправилась в продуктовый магазин, где, собрав пакет с мясной продукцией, прошла мимо кассы, не оплатив товары. По аналогичной схеме женщина совершила кражу еще в одном магазине. В дальнейшем злоумышленница употребила похищенный товар», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».