Глава Пензы встретился с предпринимателями, реализующими прохладительные напитки собственного производства

12:53 | 27.01.2026 | Экономика

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Рабочая встреча главы Пензы Олега Денисова и представителей бизнеса, реализующих прохладительные напитки собственного производства, состоялась в администрации города в минувший понедельник, 26 января.

Фото: Penza-gorod.ru

«В преддверии весенне-летнего сезона встретился с предпринимателями, реализующими прохладительные напитки собственного производства. Их продукцию знают и любят горожане. Одним из ключевых вопросов стало приведение в порядок внешнего вида торговых киосков. В теплое время года точки продажи кваса привлекают внимание на городских улицах и по-своему влияют на облик Пензы. А значит, должны выглядеть достойно и современно», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что сотрудники городского управления градостроительства и архитектуры подготовили вариант оформления объектов.

«Готовы рассмотреть предложения и от бизнеса», — подчеркнул глава Пензы.

«Нужно найти оптимальное решение. Важно, чтобы павильоны нравились нашим жителям, ради которых мы и создаем комфортную городскую среду», — добавил Олег Денисов.


