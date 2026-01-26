10:18:34 Понедельник, 26 января
В Пензенской области 85-летняя женщина после общения с мошенником передала незнакомцу около 1 млн. рублей

09:36 | 26.01.2026 | Криминал

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. 85-летняя жительница Сердобского района Пензенской области после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, передала незнакомцу около 1 млн. рублей.

В Пензенской области 85-летняя женщина после общения с мошенником передала незнакомцу около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник по телефону заявил, что мошенники якобы осуществляют переводы денежных средств со счетов пенсионерки в поддержку экстремистских организаций.

«В целях предотвращения противоправных действий звонивший рекомендовал потерпевшей обналичить и передать свои сбережения курьеру для сохранения их на «безопасном счете». Заявительница согласилась и, следуя указаниям собеседника, передала их неизвестному возле своего дома. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

