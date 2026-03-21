Жительница Пензы по совету незнакомца перевела 270 тыс. рублей на «безопасный счет»

10:01 | 21.03.2026 | Криминал

Пенза, 21 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем перевела 270 тыс. рублей на «безопасный счет».

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником силовых структур и сказал, что некие лица от имени пензячки осуществляют денежные переводы в поддержку экстремистских организаций.

«Для предотвращения незаконных операций собеседник рекомендовал заявительнице перечислить все свои сбережения на якобы безопасный счет для их сохранности. Следуя инструкциям звонившего, женщина через банкомат перевела свои денежные средства в сумме 270 тыс. рублей на банковскую карту, предоставленную злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс В Нижнеломовском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован В Каменке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, ломившегося в чужую квартиру
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В Сердобске женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя
Все новости
Актуальное

