В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

15:03 | 29.05.2026 | Общество

Пенза, 29 мая 2026. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории региона.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По сценарию, прибывшие в Пензенскую область диверсанты повредили инфраструктуру объектов связи и совершили преступление террористического характера с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в отношении критически важного предприятия региона.

С целью розыска условных диверсантов и их пособников, а также минимизации последствий совершенного теракта сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и иных мероприятий в рамках проведения контртеррористической операции.

Оперативным штабом и подразделениями ведомств, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по информационному взаимодействию, проведению эвакуационных мероприятий, поиску, оцеплению и блокированию злоумышленников на участке местности. Силами подразделений специального назначения условные преступники были нейтрализованы.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана положительная оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень организованного межведомственного взаимодействия.


