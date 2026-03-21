Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 21 марта 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы признал жителя региона 1988 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с ограничением свободы на 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в адрес неопределенного круга лиц в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, сроком на 2 года.

«Установлено, что осужденный разместил в сети интернет материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении мигрантов из Средней Азии или Кавказа с целью побуждения (призыва) неограниченного круга лиц к насильственным действиям в отношении указанной группы, объединенной по признаку национальности и происхождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении.