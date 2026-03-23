В Пензе два бывших адвоката осуждены за мошенничество и покушение на мошенничество

14:10 | 23.03.2026 | Криминал

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима двум бывшим адвокатам, которые признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Это следует из сообщения, размещенного на сайте суда.

В Пензе два бывших адвоката осуждены за мошенничество и покушение на мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Судом установлено, что адвокаты в октябре 2024 года в ходе личной встречи сообщили предпринимателю о том, что за вознаграждение в размере 400 тыс. рублей они готовы оказать содействие и передать должностным лицам органов внутренних дел незаконное вознаграждение в сумме 2,5 млн. рублей за принятие ими решения о возбуждении уголовного дела по заявлениям предпринимателя. При этом коллеги-адвокаты достоверно знали об отсутствии у них реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что полученными от предпринимателя денежными средствами в сумме 2,7 млн. рублей адвокаты распорядились по своему усмотрению.

В сообщении добавляется, что в июле 2025 года к адвокатам обратился брат осужденного с просьбой оказать содействие и юридическую помощь в условно-досрочном освобождении родственника, отбывавшего наказание в исправительной колонии строгого режима.

«Адвокаты, достоверно зная об отсутствии у них реальной возможности обеспечить принятие судом решения об условно-досрочном освобождении осужденного, отрицательно характеризующегося администрацией исправительного учреждения, сообщили брату осужденного информацию о возможности за 200 тыс. рублей подготовить документы, необходимые для рассмотрения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении родственника, и выступить посредниками при передаче 1,5 млн. рублей за принятие решения об его условно-досрочном освобождении. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что фигуранты признали свою вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

«Приговор не вступил в законную силу», — указано в нем.


