Двое жителей Городищенского района осуждены по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Двое жителей Городищенского района Пензенской области осуждены по уголовному делу о взятках за выдачу водительских удостоверений без фактического проведения экзамена.

«Следствием и судом установлено, что в 2023 году житель Городищенского района через посредника – директора автошколы передал сотруднику районного МРЭО ГИБДД взятку в размере 25 тыс. рублей за незаконную выдачу водительского удостоверения его сыну без сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в сентябре 2023 года директор автошколы, вновь выступивший в качестве посредника во взяточничестве, передал сотруднику полиции от одного из жителей Городищенского района взятку в размере 40 тыс. рублей за аналогичные незаконные действия — выдачу водительского удостоверения без фактического проведения экзамена, он получил за свои услуги вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

«Приговором суда взяткодателю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, посреднику — в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением кандидатов в водители транспортных средств, сроком на 1 год 6 месяцев. Денежные средства в размере взятки конфискованы в доход государства», — сказано в тексте.