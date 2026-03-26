До пяти лет лишения свободы грозит жителю Башмаковского района, который отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы

12:13 | 26.03.2026 | Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Башмаковского района Пензенской области, который отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы.

«В ОМВД России по Башмаковскому району с заявлением о преступлении обратилась пенсионерка 1939 года рождения. [...] В ходе опроса заявительницы полицейские установили, что она шла по улице, занимаясь скандинавской спортивной ходьбой. Во время прогулки к ней подошел неизвестный мужчина, который был, как ей показалось, в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник, исходя из хулиганских побуждений, отобрал у нее палки [...] и высказывал в адрес заявительницы слова угрозы. Потерпевшая испугалась и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, злоумышленника вычислили участковые уполномоченные полиции, им оказался местный житель 1961 года рождения.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».


