В Каменке росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся вывезти из супермаркета тележку с продуктами на сумму около 8,7 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали в Каменке 33-летнюю женщину, которая пыталась вывезти из супермаркета тележку с продуктами на сумму около 8,7 тыс. рублей.

«Оперативно прибывших на место после срабатывания тревожной кнопки росгвардейцев встретили работники магазина. Они пояснили, что одна из посетительниц попыталась вывезти на улицу тележку, наполненную продуктами питания. По словам продавца супермаркета, оплачивать товар гражданка не стала. Вместо этого женщина стремительно прошла мимо кассы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что росгвардейцы провели с женщиной профилактическую беседу, после чего передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.