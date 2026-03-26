Житель Пензы осужден за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

16:39 | 26.03.2026 | Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

«Следствием и судом установлено, что 5 декабря 2025 года в квартире на улице Терновского в городе Пензе осужденный распивал спиртное со своими знакомыми. В ходе возникшего конфликта он схватил нож и нанес им несколько ударов по шее и телу 48-летнего хозяина квартиры. Находившийся на кухне 32-летний знакомый с целью пресечения его действий оттолкнул мужчину от потерпевшего, повалил на пол. В ходе борьбы осужденный нанес ему три удара ножом в область спины, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, ранее он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


Читайте также
В Каменке росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся вывезти из супермаркета тележку с продуктами на сумму около 8,7 тыс. рублей До пяти лет лишения свободы грозит жителю Башмаковского района, который отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы
Двое жителей Городищенского района осуждены по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений В Пензе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права обучающихся в колледже детей участников СВО на обеспечение двухразовым питанием
В Золотаревке огонь уничтожил деревянный дом Уголовное дело возбуждено по факту гибели сварщика на территории предприятия в Лопатинском районе
