Житель Пензы осужден за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 5 декабря 2025 года в квартире на улице Терновского в городе Пензе осужденный распивал спиртное со своими знакомыми. В ходе возникшего конфликта он схватил нож и нанес им несколько ударов по шее и телу 48-летнего хозяина квартиры. Находившийся на кухне 32-летний знакомый с целью пресечения его действий оттолкнул мужчину от потерпевшего, повалил на пол. В ходе борьбы осужденный нанес ему три удара ножом в область спины, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, ранее он привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.