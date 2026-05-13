В Пензе возбуждено уголовное дело по факту размещения порнографических материалов в соцсети

11:04 | 13.05.2026 | Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», возбуждено в Пензе.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что гражданин в сети интернет выложил фотографии порнографического характера на странице одного из известных сообществ города Пензы, а также он предоставил возможность просмотра и электронного копирования указанных материалов другим пользователям. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель Пензы 1983 года рождения. Он дал признательные показания, пояснив, что таким образом хотел привлечь внимание со стороны других пользователей сети», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.


