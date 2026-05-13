Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Суд назначил 31-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 года 6 месяцев, а также конфисковал автомобиль «ВАЗ-21101» и 30 тыс. рублей, полученных от продажи автомашины «ВАЗ-21104». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«Установлено, что ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина 3 декабря 2025 года вновь сел за руль после употребления спиртного и был остановлен сотрудниками полиции. Также в январе 2026 года после распития алкоголя подсудимый с другом решил съездить в Шемышейский район на источник «Семь ключей» за водой, но в пути следования их остановили сотрудники полиции и отстранили водителя от управления транспортным средством», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оба конфискованных транспортных средства были использованы при совершении преступлений.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.