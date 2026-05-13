15:43:21 Среда, 13 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля

13:19 | 13.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Суд назначил 31-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 года 6 месяцев, а также конфисковал автомобиль «ВАЗ-21101» и 30 тыс. рублей, полученных от продажи автомашины «ВАЗ-21104». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Установлено, что ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина 3 декабря 2025 года вновь сел за руль после употребления спиртного и был остановлен сотрудниками полиции. Также в январе 2026 года после распития алкоголя подсудимый с другом решил съездить в Шемышейский район на источник «Семь ключей» за водой, но в пути следования их остановили сотрудники полиции и отстранили водителя от управления транспортным средством», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оба конфискованных транспортных средства были использованы при совершении преступлений.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


Читайте также
МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама