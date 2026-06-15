В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконном функционировании SIM-боксов Криминал

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым 33-летней жительнице Самары назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Судом установлено, что с целью заработка в августе 2025 года женщина вошла в состав организованной преступной группы, которая обеспечивала незаконное функционирование SIM-боксов для совершения иными лицами дистанционного хищения денежных средств. Она стала выполнять роль оператора. От других членов группы она получила соответствующее оборудование, в числе которого были 394 SIM-карты операторов сотовой связи. В октябре 2025 года злоумышленница прибыла в Пензу, где в арендованной квартире разместила указанное оборудование и, находясь под постоянным видеонаблюдением, обеспечивала его бесперебойную работу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате функционирования SIM-боксов от мошеннических действий пострадали двое жителей Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, им причинен ущерб на сумму более 150 тыс. рублей.

«Не согласившись с видом и размером назначенного наказания, осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы на приговор. Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора приговор суда первой инстанции оставил без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.