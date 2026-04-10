В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном использовании SIM-боксов Криминал

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей 33-летней жительнице Самары за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В нем отмечается, что, как установлено судом, злоумышленница, действуя в составе организованной группы, по указанию неустановленного лица получила специализированное оборудование для совершения иными лицами дистанционного хищения денежных средств.

«В октябре 2025 года женщина, приехав в Пензу, арендовала квартиру, в которой установила полученное от соучастников специализированное оборудование, в том числе ноутбук, роутер, мини-антенны, более 300 SIM-карт операторов сотовой связи. Обеспечила незаконное функционирование оборудования для совершения дистанционного хищения денежных средств, за что получила вознаграждение. В результате функционирования SIM-боксов от мошеннических действий пострадали жители Москвы и Югры», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина свою вину признала частично.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.