20:47:15 Пятница, 10 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном использовании SIM-боксов

17:09 | 10.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей 33-летней жительнице Самары за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В Пензе вынесен приговор по делу о незаконном использовании SIM-боксов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что, как установлено судом, злоумышленница, действуя в составе организованной группы, по указанию неустановленного лица получила специализированное оборудование для совершения иными лицами дистанционного хищения денежных средств.

«В октябре 2025 года женщина, приехав в Пензу, арендовала квартиру, в которой установила полученное от соучастников специализированное оборудование, в том числе ноутбук, роутер, мини-антенны, более 300 SIM-карт операторов сотовой связи. Обеспечила незаконное функционирование оборудования для совершения дистанционного хищения денежных средств, за что получила вознаграждение. В результате функционирования SIM-боксов от мошеннических действий пострадали жители Москвы и Югры», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина свою вину признала частично.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама