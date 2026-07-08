Обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы жительница Пензенской области злоупотребляет спиртным Криминал

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. 24-летняя жительница Нижнеломовского района Пензенской области, обвиняемая в убийстве 4-летней племянницы, злоупотребляет спиртными напитками, характеризуется с отрицательной стороны и не имеет официального источника дохода. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Нижнеломовского районного суда.

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«Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней жительницы одного из сел Нижнеломовского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Женщина была задержана в порядке ст. 91-92 УПК РФ 4 июля 2026 года за умышленное причинение смерти малолетнему ребенку — своей 4-летней племяннице в ночь с 3 на 4 июля текущего года. Удовлетворяя данное ходатайство, суд учел, что обвиняемая злоупотребляет спиртными напитками, характеризуется с отрицательной стороны, на нее неоднократно поступали жалобы от соседей и родственников, не имеет официального источника дохода, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 лет до пожизненного лишения свободы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после совершения преступления женщина скрылась, ее местонахождения не было известно правоохранительным органам.

«Данных, которые бы свидетельствовали о наличии у обвиняемой тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суду не представлено», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что суд удовлетворил поступившее ходатайство и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на период по 3 сентября.

«Постановление не вступило в законную силу», — уточняется в тексте.