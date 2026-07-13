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Вопрос об избрании председателя гордумы Пензы рассмотрят на сессии 17 июля

16:42 | 13.07.2026 | Политика

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Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Вопрос об избрании председателя Пензенской городской думы восьмого созыва вынесен на 23-ю внеочередную сессию, которая состоится в предстоящую пятницу, 17 июля.

Вопрос об избрании председателя гордумы Пензы рассмотрят на сессии 17 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба представительного органа муниципального образования, в понедельник, 13 июля, данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению.

Также в этот день состоялось внеочередное заседание комиссии по градостроительству, благоустройству и комфортной среде, на котором обсуждались вопросы передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, а также приема недвижимого имущества в муниципальную собственность.

Все вопросы по итогам рассмотрения профильными комиссиями вынесены на предстоящую сессию.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 февраля 2026 года были досрочно прекращены полномочия председателя Пензенской городской думы восьмого созыва Дениса Соболева на основании его заявления.

Временное исполнение полномочий спикера пензенской гордумы было возложено на Сергея Васянина.


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