На площадке для подготовки к сдаче норм ГТО на Олимпийской аллее в Пензе начат монтаж оборудования Спорт

Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Монтаж оборудования начат на спортплощадке для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО на Олимпийской аллее в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«На Олимпийской аллее Пензы начали монтаж оборудования для спортплощадки, где можно готовиться к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Даже дождь не стал помехой проведению работ. Совсем скоро можно будет приходить сюда заниматься на свежем воздухе», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 13 июля.

Глава региона добавил, что в 2026 году в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и массового спорта» новые площадки ГТО появятся на территории восьми муниципальных образований Пензенской области.

«Кроме Пензы, это Кузнецк, Заречный, Спасск, Лунино, Каменка, Мокшан и Ленино. Подготовка основания площадок везде завершена, в селе Ленино Пензенского района также приступают к установке спортивных снарядов и тренажеров», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что за I полугодие 2026 года в сдаче нормативов ГТО приняли участие более 27 тыс. жителей Пензенской области — почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го.

«Продолжаем создавать условия для привлечения земляков к здоровому образу жизни», — подчеркнул он.