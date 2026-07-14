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Житель Пензы получил 7 лет колонии за похищение человека, вымогательство и кражу

12:13 | 14.07.2026 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. 36-летний ранее судимый житель Пензы получил 7 лет колонии строгого режима за похищение человека, вымогательство и кражу денег с банковского счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Житель Пензы получил 7 лет колонии за похищение человека, вымогательство и кражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в суде, в мае 2024 года подсудимый и его знакомый, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передвигаясь по областному центру на автомобиле марки «Audi A6», увидели ранее незнакомого им 27-летнего жителя Пензы и, действуя из корыстных побуждений, приняли решение о его похищении. Мужчины схватили потерпевшего и продемонстрировали электрошокер, приводя его в рабочее состояние. Пензенца некоторое время возили по городу, а затем привезли в гаражный кооператив. Ему систематически высказывали требования о передаче денег под угрозой привлечения к уголовной ответственности за якобы незаконный оборот наркотических средств, а также распространения сведений, порочащих его честь и достоинство», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате потерпевший в нескольких банкоматах снял со своего счета 48 тыс. рублей и передал злоумышленникам.

«Также подсудимый забрал телефон потерпевшего и перевел с его банковского счета 2,5 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в судебном заседании 36-летний мужчина не признал свою вину, он настаивал, что никого не похищал, денежные средства не вымогал и не крал, однако причиненный ущерб возместил.

Из текста следует, что, согласно приговору суда, автомобиль «Audi A6», который был использован при совершении преступления, конфисковал в доход государства.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.


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