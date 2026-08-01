Жительница Каменского района стала жертвой мошенничества после добавления в «чат соседей» Криминал

Пенза, 1 августа 2026. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1979 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась денег после того, как была добавлена в мессенджере в чат, в котором якобы состояли соседи и работники ЖКХ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Когда женщина написала, что попала в чат по ошибке, администратор предложил ей перейти по ссылке, чтобы выйти из группы. Как только заявительница нажала на ссылку, злоумышленники получили доступ к ее данным. После этого потерпевшей поступил звонок от лжесотрудника Роскомнадзора. Собеседник заявил о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и оформлении на ее имя банковской доверенности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина, следуя указаниям злоумышленника, с целью спасения денежных средств перевела 845 тыс. рублей на «безопасные счета».

«Когда связь с преступниками оборвалась, гражданка поняла, что стала жертвой мошенничества, и подала заявление в правоохранительные органы», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».